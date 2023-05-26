مختص عن تحذير مصرف الرافدين: بيان لا مسؤول!

2023/05/26 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن مصرف الرافدين بشأن تحذيره للموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الالكترونية وسط انتشار مواقع وصفحات لصيرفات تحمل اسم المصرف (اللوگو) بشكل علني وواضح امام مسمع ومرأى المصارف بـ “اللامسؤول”.وقال حواس في بيان ان “طلب المصرف من زبائنه بأن يتوخوا الحيطة والحذر […]

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