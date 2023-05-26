عُمان تتوسط في صفقة

2023/05/26 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الجمعة، أن إيران أفرجت عن عامل الإغاثة، أوليفييه فانديكاستيل، بعد احتجازه لمدة 455 يوما، في الوقت الذي أعلنت فيه مسقط عن عملية تبادل سجناء بين طهران وبروكسل تمت بوساطة عمانية.

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