السوداني للكاكائية ، اعتز بجميع المكونات، سألبي احتياجاتكم

2023/05/26 | 14:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عضوة مجلس النواب عن المكوّن الكاكائي السيدة أحلام رمضان، والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء استعراض أحوال المكوّن الكاكائي، وأوضاعهم المعيشية، ومتطلباتهم الحياتية، وقدم الوفد مجموعة من المتطلبات التي تندرج ضمن حقوق المكوّن كمواطنين عراقيين، لاسيما ما يتعلق بتعويض العوائل الكاكائية …

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