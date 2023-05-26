مصاب بالشلل منذ عشر سنوات يمشي.. هل ما زلنا في زمن العجائب؟

2023/05/26 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكّن رجل من المشي مجدّدًا بعد إصابته بالشلل منذ 10 سنوات جرّاء حادث دراجة نارية.مذيعة CNN بوبي هارلو، تشرح كيف ساعده علماء في سويسرا على تحقيق ذلك.

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