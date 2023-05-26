السوداني يعلن تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية

2023/05/26 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية.وقال السوداني في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/: إن “المنظومة الأمنية […]

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