واتساب’ تختبر ميزة جديدة تساعد على اخفاء رقم الهاتف

2023/05/26 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكر موقع WABetaInfo تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم واتساب، يختبر ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على زيادة الخصوصية وتمييز أنفسهم دون الحاجة إلى أرقام الهاتف.وقال الموقع المتخصص في […]

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