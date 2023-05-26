نبذة عن الصادرات النفطية العراقية إلى الصين

2023/05/26 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ معدل الصادرات اليومي للنفط الخام من العراق الى الصين لشهر ابريل ٢٠٢٣ ١.١٦ مليون برميل بتراجع شهري بلغت نسبته ٢٢% مقارنة مع شهر اذار من نفس السنة وبارتفاع سنوي بلغت نسبته ١٥% مقارنة مع شهر ابريل من ٢٠٢٢وتمثل صادرات العراق من النفط الخام الى الصين ما نسبته ١١% من مجمل استيرادات الكلية للصين من النفط الخام وبذلك يحتل العراق المركز الثالث في قائمة مصدري النفط الخام الى الصين

تمثل صادرات العراق من النفط الخام الى الصين مانسبته ٣٩% من مجمل صادرات النفط الخام العراقي وتحتل الصين الدولة الاولى في قائمة العراق للدول الاكثر تصديرا للنفط الخام

وتحتل السعودية المركز الاول في قائمة مصدري النفط العالميين الى الصين وبمعدل ٢ مليون برميل يوميا تليها روسيا وبواقع ١.٧٦ مليون برميل يومي

وتراجعت صادرات النفط الى الصين في ابريل ٢٠٢٣ مقارنة مع شهر اذار ٢٠٢٣ نتيجة تراجع الطلب في الصين على النفط الخام

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