سباق الرئاسة التركية..

2023/05/26 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يومٌ واحد فقط بات يفصل تركيا عن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ورغم أن المواطنين صوتوا قبل أسبوعين لاختيار اسم الرئيس الثالث عشر وتشكيلة البرلمان، إلا أن الثامن والعشرين من مايو الحالي سيكون "حاسما" ما بين رجب طيب إردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

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