اعتقال أخطر داعشي عمل بـ

2023/05/26 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال أخطر داعشي يعمل بما يسمّى "ولاية الجنوب" في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على أخطر عناصر داعش الارهابي يعمل بما يسمّى "ولاية الجنوب" أثر عملية استخبارية وتتبع استمر لعدة أشهر".

واضاف أن "الارهابي انضم لعصابات داعش في العام 2014 بصفة مقاتل ضمن ما تسمى (كتيبة أسامة بن لادن) واشترك بعدة هجمات ارهابية ضد القوات الأمنية في مناطق (جرف النصر، والفلوجة، والموصل) وعمل آمراً لعدة مفارز ارهابية أبرزها آمر مفرزة نصب العبوات الناسفة في (ولاية نينوى)، ثم أصبح مسؤولاً عن توزيع الكفالات على عناصر التنظيم في (ولاية الجنوب)".

واشار الى أنه "تم اعتقال الارهابي جنوب بغداد بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض من قوات الفرقة 17 الجيش العراقي".

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