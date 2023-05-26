مع بدء العد التنازلي.. تحشيد لعدم التصويت على الموازنة.. المستقلون يشحذون الهمم

2023/05/26 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ومع بدء العد التنازلي لاقرار الموازنة الاتحادية، قرر نواب مستقلون عدم التصويت على مشروع القانون.

وقال النائب المستقل هيثم الفهد الزرگاني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "مع اقتراب موعد جلسة التصويت على الموازنة نعمل على صناعة رأي داخل البرلمان وعدم التصويت على فقرات لا تنصف محافظات الوسط والجنوب والبصرة خصوصاً ومنها".

واشار الى أنه تم" اضافة رسوم جديدة على شركات التصفية الوطنية وكذلك المنتوجات النفطية".

ولفت الى "عدم انصاف القطاع النفطي واصحاب العقود فيها، وعدم انصاف اصحاب المهن الصحية في التعيين".

وفي وقت سابق اعلنت رئاسة مجلس النواب، عرض مشروع قانون الموازنة المالية على التصويت أمام مجلس النواب السبت المقبل.

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