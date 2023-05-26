بابل.. تفكيك شبكة دولية تهرب الآثار العراقية

2023/05/26 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة دولية مكونة (4) أشخاص أحدهم عربي الجنسية يقومون بتهريب الاثار، في بابل.

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