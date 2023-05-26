2023/05/26 | 15:27 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحيى رسول: تفكيك شبكة دولية مكونة من 4 أشخاص مختصة بتهريب الآثار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/26 | 15:27.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: تفكيك شبكة دولية مكونة من 4 أشخاص مختصة بتهريب الآثار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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