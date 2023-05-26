"متحف سرسق" يفتح أبوابه مجدّدًا بعد الدمار الهائل الذي تعرض له في انفجار مرفأ بيروت 2020

2023/05/26 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد "متحف سرسق" في لبنان، الذي تضرّر بشدة جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لفتح أبوابه مجدّدًا للزوار، يوم الجمعة 26 مايو 2023، بعد زهاء ثلاث سنوات على مباشرة أعمال الترميم فيه.

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