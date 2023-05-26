سوسييداد الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ عقد من الزمن

2023/05/26 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة (أ ف ب) – يأمل ريال سوسييداد في حسم بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد عقد من الزمن عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد الأحد في قمة المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وضرب الفريق الباسكي بقيادة مدربه إيمانويل ألغواسيل بقوة في المراحل السبع الأخيرة وكسب 17 […]

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