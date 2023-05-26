المالكي: احياء حزب البعث في الاردن يعد تصعيدا ضد العراق وحكومته ويمثل راس الفتنة

2023/05/26 | 15:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الجمعة الى توحيد...

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