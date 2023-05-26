2023/05/26 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي هيئة الحج: هذا الموسم سيشهد تحديات كبيرة لوجود عدد كثير من كبار السن.

وقال المسعودي، في كلمته خلال مؤتمر الإرشاد الديني لقوافل حجاج محافظات الوسط والجنوب ومكتبي بغداد الاول والثالث الذي عقد في محافظة النجف الأشرف، إن “المرشد الديني هو من يقود الحجاج معنويا ودينيا، ويتحمل اعباء كبيرة خلال موسم الحج”.

ولفت إلى، أن “حج هذا الموسم سيشهد تحديات كبيرة، واولها وجود عدد كثير من كبار السن في قوافل الحجاج، بسبب توقف الحج لعامين بسبب كورونا وحرمان كبار السن من الحج في العام الماضي”.

وشدد رئيس الهيئة، على “وضع الحلول للصعوبات التي قد تواجه عمل الهيئة”، مؤكدا ان “الهيئة ستقدم رعايتها الكاملة للحجاج وتقدم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن”.

واوصى المسعودي، المرشدين والمرشدات “بالصبر مع الحجاج والاهتمام بهم، ومرافقتهم في جميع مناسك الحج، من اجل ان يؤدوا عبادتهم براحة واطمئنان نفسي وان يكون حجهم صحيحا”.

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