2023/05/26 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على احد اخطر العناصر الارهابية في بغداد.

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