2023/05/26 | 16:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AHfWgtSmDpA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناقلاً رسالة عن الصدر.. خطيب الكوفة يهـ,ـدد الفاسديـ,ـن الوقحيـ,ـن وأصحاب القضية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناقلاً رسالة عن الصدر.. خطيب الكوفة يهـ,ـدد الفاسديـ,ـن الوقحيـ,ـن وأصحاب القضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).