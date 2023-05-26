قرابة ألف عائلة نازحة تعود الى مناطقها الاصلية في العراق

2023/05/26 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (989)

عائلة نازحة في محافظة السليمانية خلال

الأسبوعين الماضيين وبواقع (4,248) نازحاً

بشكل طوعي الى مناطقهم الأصلية في

محافظات بغداد ونينوى والانبار وديالى

وصلاح الدين

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