من أجل “ليلة مريحة”.. 6 أطعمة تحسن جودة النوم

2023/05/26 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ألقت بحوث علمية بشكل متزايد مؤخرا، الضوء على التأثير الكبير للخيارات الغذائية اليومية على الوظائف الإدراكية والمزاج، والصحة البدنية والعقلية بشكل عام.وتوصل باحثون إلى أنماط غذائية معينة بالإضافة إلى […]

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6 أطعمة تحسن جودة النوم المركز الخبري الوطني.

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