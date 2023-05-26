2023/05/26 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يدعو إلى توحيد الصفوف للمشاركة في الانتخابات المحلية المركز الخبري الوطني.

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