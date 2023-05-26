الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني خلال

2023/05/26 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل رجل فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا بالرصاص بعد مزاعم حول محاولته طعن شخص في مستوطنة بالضفة الغربية، الجمعة، وفقا للجيش الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية.

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