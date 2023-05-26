2023/05/26 | 16:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتها مخطوطات أثرية.. تفكيك شبكة دولية لتهريب الآثار بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/26 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتها مخطوطات أثرية.. تفكيك شبكة دولية لتهريب الآثار بالعراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتها مخطوطات أثرية.. تفكيك شبكة دولية لتهريب الآثار بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).