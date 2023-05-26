"بمخابئ لا تخطر على بال أحد".. العثور على "موبايلات وكترات وشفرات" في سجن التاجي (فيديو)

2023/05/26 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عثرت قوة امنية ،اليوم الجمعة، على أجهزة موبايل و ادوات للقطع تعرف بالكترات وشفرات مخبأة بطريقة غريبة في سجن التاجي شمال بغداد.

وحصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديوي يظهر قوة امنية وهي تعثر اثناء تنفيذها عملية داخل سجن التاجي على عدد من اجهزة الموبايل مخبأة داخل اماكن محفورة بالحائط ومخبأة ايضا داخل دلو، بالاضافة الى كترات مخبأة داخل علبة كجب وكيبلات شحن للموبايل ومكائن تستخدم للحلاقة".

وسبق ان اعفى وزير العدل خالد شواني مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين في السجن.

ويأتي هذا القرار على خلفية التحقيق بالفيديو المسرب من داخل سجن التاجي والذي تناولته بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقطن في التاجي الآلاف من السجناء بتهم مختلفة، منها القتل والخطف والمخدرات والاغتصاب والإرهاب، وأغلب الأحكام لهؤلاء السجناء هي المؤبد.

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