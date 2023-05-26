الصدر مهدداً

2023/05/26 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

هدد خطيب صلاة الجمعة في مسجد الكوفة هادي الدنيناوي، اليوم الجمعة، من اسماهم الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية فيما نقل رسالة عن مقتدى الصدر "تلميحاً".

وقال الدنيناوي في خطبة الجمعة وتابعتها (بغداد اليوم) : "للقوم الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية، أقول لهم لا تصريحاً بل تلميحاً، والحرب أصبحت عقائدية"، مضيفا "وأقول عن مقتدى الصدر لهم: إذا رأيت نيوب الليث بارزةً ..



فلا تظن بأن الليث مبتسمُ (ديروبالكم)".

وأضاف: "سيبقى أبناؤك يا سيدي ومولاي يا محمد الصدر في خدمته وتحت طاعته، وهل يكرم المرء إلا في ولده، فلا نسلمه والله إلا ونحن تحت التراب، قد وفينا لك بدمائنا وأرواحنا وهو أقل القليل، ونسأل الله لنا سرعة اللقاء بك يا محمد الصدر ونجليك، والتشرف بشفاعتك إنه سميع مجيب".

وألقى هادي الدنيناوي خطبة الجمعة بحضور آلاف الصدريين الذين أدوا صلاة الجمعة في مسجد الكوفة وهم يعيشون ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر الـ (25) والتي أمر بإيقافها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسبب ماوصفهم بأصحاب العقائد المنحرفة (القضية).

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