ناقلاً رسالة عن الصدر.. خطيب الكوفة يهدد الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية

2023/05/26 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هدد خطيب صلاة الجمعة للتيار الصدري في مسجد الكوفة هادي الدنيناوي اليوم الجمعة، الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية فيما نقل رسالة عن السيد مقتدى الصدر “تلميحاً”.وقال الدنيناوي: “أقول للقوم الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية، أقول لهم لا تصريحاً بل تلميحاً، والحرب أصبحت عقائدية، وأقول عن مقتدى الصدر لهم: إذا رأيت نيوب الليث بارزةً ..[…]

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خطيب الكوفة يهدد الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية أولاً على ايرث نيوز.

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