قطر.. رسالة

2023/05/26 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة الغارديان، البريطانية، أن ثلاثة أشخاص كانوا يعملون كحراس في قطر خلال مباريات كأس العالم، لا يزالوا محتجزين بسبب احتجاجهم عن عدم دفع السلطات أجورهم بعد فسخ عقود عملهم بشكل مبكر.

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