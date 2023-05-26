ضربة لخطوط تهريب الأجانب.. الأمن يخترق شبكة متورطة في البصرة

2023/05/26 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال شبكة مختصة بتهريب أشخاص أجانب مخالفين لشروط الإقامة، في البصرة.

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