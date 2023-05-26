عضو في المالية النيابية: تجاوزنا 5 تعقيدات لموازنة 2023.. غدا يوم الحسم

2023/05/26 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الجمعة، تجاوز 5 من اهم تعقيدات موازنة 2023.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” موازنة 2023 باتت شبه مكتملة من ناحية البنود والملاحق وهناك سلسلة جلسات مسائية لحسم بعض القضايا لكن بالمجمل الموازنة شهدت متغيرات عديدة في ملفات مهمة”.

واضاف،ان” 5 من اخم تعقيدات موازنة 2023 تم تجاوزها ابرزها العجز المالي وتامين استحقاقات شرائح مهمة من ناحية التثبيت بالاضافة الى استحقاقات المحافظات ضمن تنمية الاقاليم”.

واشار الى ان” موازنة 2023 ستكون جاهزة للعرض امام مجلس النواب يوم غدا السبت بكل الاحوال مؤكدا اهميتها في ضمان الاستحقاقات المالية لجمي وزارات ومؤسسات الدولة وموظفيها”.

وتناقش اللجنة المالية النيابية الموازنة منذ اسابيع من اجل اجراء تغيرات تدفع الى عرضها على المجلس قبل التصويت”.

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