2023/05/26 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت زارة الخارجيَّة العراقية، الجمعة، الاعتداء غير المسبوق الذي تعرض له مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في العاصمة السويسرية برن من قبل مجهولينَ.

وقالت الوزارة في بيان “تُعرِبُ وزارة الخارجيَّة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في بيرن من قبل مجهولينَ تمكنوا من إقتحام المبنى بشكل عِدائيّ، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة”.

واضاف البيان “نجدِّدُ إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسيَّة، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها، وندعو الجانب السويسريّ الصديق لإتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل”.

واكد البيان على ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالإتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، لاسيما إتفاقيَّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة كما نشكرُ السلطات السويسريّة لتدخلها الفوريّ وإسراعها بأحتواء الموقف وإعادة الأمن والإستقرار في البعثة العراقيَّة ومحيطها..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يندد باعتداء “غير مسبوق” على سفارته في “بيرن”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يندد باعتداء “غير مسبوق” على سفارته في “بيرن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).