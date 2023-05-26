السعودية تكشف عن مقترح لتأسيس سكة حديد من البحر الأحمر إلى العراق

2023/05/26 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي

عن وجود اقتراح لتأسيس خط سكك حديدية من

البحر الأحمر إلى العراق.

وقال القصبي في كلمة ضمن أعمال الملتقى

الاقتصادي السعودي العراقي، ان "هناك

اقتراح أن يسير من البحر

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