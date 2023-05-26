عمل ضمن ما تسمى (كتيبة أسامة بن لادن).. القبض على احد اخطر العناصر الارهابية في بغداد

2023/05/26 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم

الجمعة، القبض على احد اخطر العناصر

الارهابية في بغداد.

وذكر بيان للخلية، أنه "بناءً على

معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة

ميدانية استمرت لأشهر تمكنت مفارز جهاز

المخابرا

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