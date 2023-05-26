العراق يدين استهداف مبنى سفارته في بيرن

2023/05/26 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة العراقي في بيرن من قبل مجهولين، داعية الجانب السويسري لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تُعرِبُ عن إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في بيرن من قبل مجهولينَ تمكنوا من إقتحام المبنى بشكل عِدائيّ، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة".

واضافت: "نجدِّدُ إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسيَّة، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها"، داعية "الجانب السويسريّ الصديق لإتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".

واكدت الوزارة على "ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالإتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، لاسيما إتفاقيَّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة"، فيما شكرت الوزارة "السلطات السويسريّة لتدخلها الفوريّ وإسراعها بأحتواء الموقف وإعادة الأمن والإستقرار في البعثة العراقيَّة ومحيطها".

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