دفعهم للصراخ بأعلى صوتهم.. شاهد كيف أثار ملياردير جنون خريجي جامعة بأمريكا

2023/05/26 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل خريجي جامعة ماساشوستس بوسطن لهذا العام على أكثر من شهادات الدبلوم الخاصة بهم، إذ أن المتحدث الرسمي والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات "غرانيت"، روب هيل، فاجأ الخريجين بإعطائهم هدية مالية وصل مجموع قيمتها إلى 2.5 مليون دولار.

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