فيديو يرصد الرعب على متن طائرة ركاب بعد أن فتح أحد المسافرين بابها في الجو

2023/05/26 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام عديدة، كيف عاش ركاب إحدى الطائرات رعبا حقيقيا عندما فتح باب الطائرة وهي لا تزال تحلق في السماء، بينما كان الركاب مذعورين.

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