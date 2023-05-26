الاتحاد العراقي يُنجز أوراق محترف بالدوري السويدي

2023/05/26 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن انجاز أوراق محترف بالدوري السويدي.وأكد عُضو الاتحاد العراقيّ وعضو إدارة المنتخبات “غانم عريبي” في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،”إنجازَ الأوراق الرسميّة للاعب […]

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