2023/05/26 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعربت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد للتعديلات التي أُجريت على الموازنة المالية الاتحادية للعام 2023 والتي تمس حصة الإقليم منها.وقالت الحكومة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة الإقليم تعترض على تعديلات الموازنة وتعتبرها “غير دستورية” و”مخالفة للاتفاق” المركز الخبري الوطني.

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