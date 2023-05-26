فينيسيوس يغيب عن مباراة إشبيلية للإصابة

2023/05/26 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – سيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان عرضة لإساءات عنصرية نهاية الأسبوع الماضي، عن ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي ضد إشبيلية بسبب مشكلة في الركبة، وفق ما أعلن مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي الجمعة.تلقى الجناح البرازيلي البالغ 22 عامًا دعمًا من كل أنحاء العالم منذ تعرضه للإساءات العنصرية من قبل […]

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