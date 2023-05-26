إنجاز الأوراق الرسمية للاعب باشانك عبد الله 

2023/05/26 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم ، عضو إدارة المنتخبات “غانم عريبي” إنجازَ الأوراق الرسميّة للاعب يونشوبينغ السويدي “باشانك عبد الله”.وبات اللاعب جاهزاً لتمثيل المنتخب الوطنيّ في حال رغبة الجهاز الفنيّ في استدعائه بعد أن أنجزت لجنةُ المغتربين الأوراق الرسمية كافة، وإصدار جواز السفر للاعب .يذكر أن اللاعب سبق أن قدّم […]

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