2023/05/26 | 17:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، رفضها لتعديلات اللجنة المالية النيابية...

ظهرت المقالة التعديلات على حصة الاقليم بالموازنة تعيد الخلافات الى مربعها الأول أولاً على المسلة.

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