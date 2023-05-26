2023/05/26 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول،

اليوم الجمعة، تفكيك شبكة دولية تقوم

بتهريب الآثار في بابل.





وقال رسول - في بيان صحفي - إن جهاز

المخابرات العراقي وبالتنسيق مع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احدهم عربي الجنسية :تفكيك شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احدهم عربي الجنسية :تفكيك شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).