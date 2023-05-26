بعد تبادل إطلاق النار.. الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 100 ألف حبة في النجف (فيديو)

2023/05/26 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة،

الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 100 ألف

حبة في محافظة النجف.

وأظهر مقطع مصور نشره الجهاز وتابعته

وكالة نون الخبرية، لحظات اعتقال تاجري

المخدرات بعد تبادلهم إطلاق

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