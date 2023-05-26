2023/05/26 | 17:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CFmg1bH8uVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يواجه التيار الصدري حربا عقائدية تقودها إيران وقوى الإطار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يواجه التيار الصدري حربا عقائدية تقودها إيران وقوى الإطار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).