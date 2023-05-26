2023/05/26 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نجح فريق طبي في البصرة، اليوم الجمعة، باستخراج كرة زجاجية من مريء طفل يبلغ 6 سنوات.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “مستشفى امراض وجراحة الجهاز الهضمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق طبي ينقذ حياة طفل بعمر 6 سنوات ابتلع كرة زجاجية في البصرة المركز الخبري الوطني.

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