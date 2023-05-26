موجات الغبار في العراق ..

2023/05/26 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المنبئ الجوي، رياض القريشي، الجمعة، موعد انتهاء موجة الغبار الحالية في البلاد.

وقال القريشي لـ(بغداد اليوم)، ان "مناطق وسط وجنوب البلاد ستبقى متأثرة بموجبة الغبار الحالية وبشكل خفيف على شكل غبار عالق ليزول تدريجيا من الشمال الى الجنوب وينتهي الأحد المقبل".

وأضاف "من المحتمل عودة تأثر البلاد بموجة غبار جديدة بالتزامن مع تأثير منخفض خماسيني آخر يوم الاثنين القادم" أي بعد يوم واحد فقط من انتهاء الموجة الغبارية الحالية.

واشار الى ان "يوم الاثنين سيشهد بداية لفاعلية منخفض في البلاد قد تؤدي الى حالة عدم الاستقرار وربما تدفع الى هطول الامطار في بعض محافظات البلاد".

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