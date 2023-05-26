تحذير خطير للعراقيين.. أسراركم في خطر وإياكم وهذا الموقع

2023/05/26 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

اصدر خبراء تقنيون من شركة (كاسبرسكي) اليوم الجمعة، تحذيرا الى سكان منطقة الشرق الأوسط وخصوصا العراق من احتمال تعرضهم الى "عملية نصب واحتيال" تهدف الى سرقة بياناتهم الشخصية والاتجار بها او اختراق حساباتهم من خلال عروض عمل عبر منصة (لينكد ان) المختصة بالاعمال.

الخبراء وبحسب ما ترجمت (بغداد اليوم) اكدوا ان الحيلة تستهدف الشباب الباحث عن العمل عبر موقع (لينكد ان) في كل من العراق، الامارات، تركيا ولبنان، حيث تتضمن قيام شخص بالاتصال بالضحايا وعرض فرصة عمل تبدو رسمية للغاية في احدى الشركات عليهم، قبل ان يطلب منهم تحميل مجموعة ملفات مرتبطة بالعمل.

الملفات التي يتم تحميلها تتضمن برنامج خبيث يدع "دكتايل"، حيث يقوم بسرقة جميع البيانات من داخل الحواسيب الشخصية للضحايا ونقلها الى المحتالين المذكورين.

الخبراء حذروا الشباب الذين يستخدمون موقع (لينكد ان) للبحث عن الوظائف من تنزيل أي ملفات خلال الوقت الحالي، مؤكدين ان العديد من المستخدمين وقعوا مسبقا ضحايا لعملية الخداع التي تستغل حاجتهم الى الوظيفة.

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