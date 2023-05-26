بعد صدور مذكرات توقيف بحقه.. حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يواجه ضغوطا متزايدة للتنحي

2023/05/26 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، دعوات متزايدة للتنحي عن مصبه، بعد مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت بحقه نتيجة تهم تتعلق بالفساد.

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