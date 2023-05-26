2023/05/26 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، الطلبة الدارسين في لبنان الى اعتماد سياقات البروتوكول المشترك بين البلدين لتنظيم إجراءات معادلة الشهادات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة العراقيين الدارسين في الجمهورية اللبنانية الى اعتماد السياقات والتوقيتات التى حددها البرتوكول الذي أبرمته الوزارة مع نظيرتها اللبنانية وجرى توقيعه بتاريخ 22/3/2023 وصادقت عليه الحكومة اللبنانية مؤخرا لتنظيم إجراءات معادلة شهادات الطلاب العراقيين”.

وأضاف إن “الوزارة تهيب بأبنائها الدارسين في لبنان التقيد بمسار المراجعات الأصولية الذي يقتصر على الجامعات اللبنانية التي يدرسون فيها بموجب البرتوكول وقرار التنفيذ الذي وقعه السيد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني هذا اليوم الموافق 26/5/2023 وتؤكد تعزيزها طاقم الملحقية الثقافية العراقية بعدد من الموظفين الإضافيين الموفدين الذين سيتوجهون الى بيروت لإسناد وتغطية الأعمال ذات الصلة بالمصادقات الأصولية اللازمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توجه دعوة للطلبة العراقيين بلبنان حول إجراءات معادلة الشهادات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توجه دعوة للطلبة العراقيين بلبنان حول إجراءات معادلة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).