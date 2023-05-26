2023/05/26 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X_dD5K9mo50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقلاب حسن سريع الشيوعي | انقلابات العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقلاب حسن سريع الشيوعي | انقلابات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).