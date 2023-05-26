حكومة كردستان: نعارض تغييرات بمسودّة الموازنة العراقية

2023/05/26 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل

في العراق اليوم الجمعة أنها تعارض

تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة

المالية بمجلس النواب على مشروع قانون

الموازنة العراقية بسبب "انتهاكها

لحقوق الشعب الكردي".





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